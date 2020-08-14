ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника”, — вказано у повідомленні.

У штабі ООС також зазначили, що: “13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога. Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів”.

Також, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них — загинув, інший — отримав поранення. Пораненого військового оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.