ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Від початку поточної доби, 14 серпня, не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу зі сторони збройних формувань бойовиків, зазначає УНН.
“Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника”, — вказано у повідомленні.
У штабі ООС також зазначили, що: “13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога. Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів”.
Також, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них — загинув, інший — отримав поранення. Пораненого військового оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.