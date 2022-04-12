ООС: в течение предыдущих суток наши военные успешно отразили 6 атак врага.
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отразили 6 атак врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
В Частности, украинские защитники уничтожили: {3
- 4 танки,
- 5 единиц бронированной,
- 26 единиц автомобильной техники,
- 8 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили: {3
- 2 вертолеты,
- 4 беспилотных летательных аппарата противника.
Напомним
За прошедшие сутки Воздушные силы Украиныуничтожили 66 7 целей противника