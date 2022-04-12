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ООС: в течение предыдущих суток наши военные успешно отразили 6 атак врага.

Киев • УНН

 • 130766 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отразили 6 атак врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

ООС: в течение предыдущих суток наши военные успешно отразили 6 атак врага.

Детали

В Частности, украинские защитники уничтожили: {3

- 4 танки,
- 5 единиц бронированной,
- 26 единиц автомобильной техники,
- 8 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили: {3

- 2 вертолеты,
- 4 беспилотных летательных аппарата противника.

Напомним

За прошедшие сутки Воздушные силы Украиныуничтожили 66 7 целей противника

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