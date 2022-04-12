ООС: протягом попередньої доби наші військові успішно відбили 6 атак ворога.
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Зокрема, українські захисники знищили:
- 4 танки,
- 5 одиниць броньованої,
- 26 одиниць автомобільної техніки,
- 8 артилерійських систем противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 2 вертольоти
- 4 безпілотних літальних апарата ворога.
Нагадаємо
За минулу добу Повітряні сили України знищили 7 цілей ворога