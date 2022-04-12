За минулу добу Повітряні сили України знищили 7 цілей ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. 11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на командування Повітряними силами України.
Деталі
Повітряні сили ЗСУ знищили:
- 1 літак;
- 2 вертольоти;
- 4 безпілотних літальних апарати.
Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.