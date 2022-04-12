За минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили 7 целей врага
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. 11 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Воздушными силами Украины.
Детали
Воздушные силы ВСУ уничтожили:
- 1 Самолет;
- 2 вертолеты;
- 4 беспилотных летательных аппарата.
Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника - патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск.