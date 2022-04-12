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За минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили 7 целей врага

Киев • УНН

 • 251544 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. 11 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Воздушными силами Украины.

За минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили 7 целей врага

Детали

Воздушные силы ВСУ уничтожили:

- 1 Самолет;
- 2 вертолеты;
- 4 беспилотных летательных аппарата.

Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника - патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск.

Украинские Национальные Новости

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