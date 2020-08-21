ООС: нарушение режима "тишины" со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
"Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.