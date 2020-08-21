В штабі ООС зафіксували два порушеня режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил (ООС) залишається повністю контрольованою українськими військовими. Про це повідомляє прессцентр ООС, передає УНН.
“20 серпня переважна більшість зон відповідальності українських одиниць обстрілу противника не зафіксовано. Останній день задокументовано 2 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Зокрема, безперебійні постріли кулемета великого калібру під Авдіївка, а противник вистрілив з автомата під Новоолександрівці. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокаційними, наші солдати на них не реагували і не відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат і ран серед українських військових немає.
“З початку поточної доби, 21 серпня, смуги відповідальності наших бойових бригад не ознаменувалися мовчанням з боку російсько-окупаційних військ. Наші солдати продовжують виконувати свої завдання і готові адекватно реагувати на передбачувані підступні дії противника”, — підкреслили в ООС.
Нагадаємо, на добу раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню.