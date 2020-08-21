В штабі ООС зафіксували два порушеня режиму припинення вогню

“20 серпня переважна більшість зон відповідальності українських одиниць обстрілу противника не зафіксовано. Останній день задокументовано 2 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Зокрема, безперебійні постріли кулемета великого калібру під Авдіївка, а противник вистрілив з автомата під Новоолександрівці. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокаційними, наші солдати на них не реагували і не відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і ран серед українських військових немає.

“З початку поточної доби, 21 серпня, смуги відповідальності наших бойових бригад не ознаменувалися мовчанням з боку російсько-окупаційних військ. Наші солдати продовжують виконувати свої завдання і готові адекватно реагувати на передбачувані підступні дії противника”, — підкреслили в ООС.

Нагадаємо, на добу раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню.