ООС: порушення режиму "тиші" з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.

Також додається, що серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

"Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 20 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.