ООС: порушення режиму "тиші" з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.
"Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 20 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.