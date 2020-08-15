ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Сообщается, что в районе проведения ООС надлежаще выполняют задачи и другие подразделения Объединенных сил.
В частности, саперы ГСЧС разминировали около шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок восемь найденных взрывоопасных предметов.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на двадцати двух объектах и полностью отремонтировали один из них.
Напомним, что 14 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим прекращения огня, используя при этом стрелковое оружие.