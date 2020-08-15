ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша”, — повідомили у пресцентрі.
Також додається, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Повідомляється, що у районі проведення ООС належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.
Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок вісім знайдених вибухонебезпечних предметів.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби вони здійснювали роботи на двадцяти двох об’єктах та повністю відремонтували один із них.
Нагадаємо, що 14 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, використовуючи при цьому стрілецьку зброю.