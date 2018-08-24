ООС: боевики совершили 42 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник осуществлял обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. За прошедшие сутки горячее всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также обратился к штурмовым действиям. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях. Также оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов по нашим позициям вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского”.

За прошедшие сутки пятеро украинских военных погибли, семеро военнослужащих Объединенных сил подверглись ранению.

“В течение ночи оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. У Крымского ночью оккупанты вновь открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополя применили 82 мм минометы. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины в эти сутки нет. По данным разведки, за минувшие сутки 12 оккупантов уничтожено, еще 20 получили ранения ”, - добавили в пресс-центре ООС.