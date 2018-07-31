ООС: боевики совершили 40 обстрелов позиций украинских военных

В пресс-центре сообщили, что боевики: “вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино, а по нашим позициям у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм”.

“За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Светлодарска и Лебединского. По данным разведки один оккупанта уничтожен и четверо ранены”, — добавили военные.