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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33944 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100183 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122345 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129990 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168195 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153012 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130416 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180570 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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ООС: боевики совершили 40 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 40 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. За прошедшие сутки, 30 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

В пресс-центре сообщили, что боевики: “вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино, а по нашим позициям у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм”.

“За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Светлодарска и Лебединского. По данным разведки один оккупанта уничтожен и четверо ранены”, — добавили военные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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