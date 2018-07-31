ООС: бойовики здійснили 40 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

У прес-центрі повідомили, що бойовики: “вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного, а по наших позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм”.

“За минулу добу у ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського. За даними розвідки одного окупанта знищено та чотирьох поранено”, — додали військові.

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