ООС: бойовики здійснили 40 обстрілів позицій українських військових

У прес-центрі повідомили, що бойовики: “вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного, а по наших позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм”.

“За минулу добу у ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського. За даними розвідки одного окупанта знищено та чотирьох поранено”, — додали військові.