ООС: боевики совершили 34 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. За прошедшие сутки, 11 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Бойовики 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Сообщается, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 мм — защитников Гнутово и Крымского”.
В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оба раза применялись минометы калибром 120 и 82 мм. Потерь нет. По данным разведки один оккупант уничтожен, двое получили ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.