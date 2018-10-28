ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское... Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках последнего, в течение дня, оккупанты применили это оружие дважды. В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения обороняющихся решительными действиями огневые средства противника подавили. На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность. Объединенные силы держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке”.

Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил. По данным разведки, два боевика уничтожены, еще двое — ранены.

В текущие сутки враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь — нет.