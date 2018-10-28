ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. 27 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 5 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.