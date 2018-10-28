ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. 27 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 5 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське... Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках останнього, протягом дня, окупанти застосували цю зброю двічі. У районах Луганського та Пісків, окрім мінометів, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, рішучими діями вогневі засоби противника подавили. На Приазов’ї противник проявив найбільшу вогневу активність. Об’єднані сили тримають ситуацію під своїм контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці”.
Під час бойових дій загинув один воїн зі складу Об’єднаних сил. За даними розвідки, два бойовики знищені, ще двоє — поранені.
Поточної доби ворог відкривав вогонь один раз, поблизу Авдіївки. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат — немає.