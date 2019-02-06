ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 5 февраля российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”):
“-Трижды из минометов калибра 82 мм., автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Опытное;
-с автоматических гранатометов — в районе поселка Пески;
-дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Гнутово;
-с гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новомихайловка.
В свою очередь, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” противник обстрелял наши позиции:
“-из минометов калибра 82 мм. — в районе Хутора Свободный;
-из минометов калибра 82 мм., и автоматических гранатометов — в районе поселка Троицкое;
-дважды из минометов калибра 82 мм., гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Катериновка;
— с минометов калибра 82 мм., — в районе населенного пункта Крымское”.
Вследствие преступных обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 5 февраля, четырех боевиков уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожено бронированную боевую машину противника и внедорожник.