ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):

“-тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Опитне;

-з автоматичних гранатометів — в районі селища Піски;

-двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Гнутове;

-з гранатометів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Новомихайлівка.

У свою чергу, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв наші позиції:

“-з мінометів калібру 82 мм. — в районі Хутора Вільний;

-з мінометів калібру 82 мм., та автоматичних гранатометів — в районі селища Троїцьке;

-двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Катеринівка;

-з мінометів калібру 82 мм., — в районі населеного пункту Кримське”.

Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 5 лютого, чотирьох бойовиків знищено та одинадцять отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик.