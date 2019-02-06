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ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. 5 лютого російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):

“-тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Опитне;
-з автоматичних гранатометів — в районі селища Піски;
-двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Гнутове;
-з гранатометів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Новомихайлівка.

У свою чергу, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв наші позиції:

“-з мінометів калібру 82 мм. — в районі Хутора Вільний;
-з мінометів калібру 82 мм., та автоматичних гранатометів — в районі селища Троїцьке;
-двічі з мінометів калібру 82 мм., гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Катеринівка;
-з мінометів калібру 82 мм., — в районі населеного пункту Кримське”.

Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 5 лютого, чотирьох бойовиків знищено та одинадцять отримали важкі поранення, знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик.

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