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ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Киев • УНН

 • 16457 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Lетали

Недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел с минометов 82-го калибра.

У Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, у поселка Березово был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

Реакция украинской стороны

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

Добавляется, что боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

У н.п. Павлополz российские наемники вели огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Украину на этой неделе, где встретится с украинскими чиновниками и отправится на восток страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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