ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
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Недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел с минометов 82-го калибра.
У Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении наших позиций, у поселка Березово был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.
Реакция украинской стороны
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.
Добавляется, что боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.
По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.
Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
У н.п. Павлополz российские наемники вели огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Украину на этой неделе, где встретится с украинскими чиновниками и отправится на восток страны.