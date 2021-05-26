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ООС: бойовики вісім разів порушили "режим тиші", є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил. Протягом минулої доби, 25 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

ООС: бойовики вісім разів порушили "режим тиші", є поранений

Деталі

Неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

Реакція української сторони

“На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, — повідомили у штабі.

Додається, що бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку, 26 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — задовільний.

Біля н.п. Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що про дії збройних формувань РФ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід відвідає Україну на цьому тижні, де зустрінеться з українськими чиновниками і відправиться на схід країни.

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