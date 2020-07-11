ООС: боевики выпустили 15 мин по украинским позициям
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Утром боевики выпустили 15 мин по украинским позициям вблизи Водяного. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“Сегодня, 11 июля, российско-оккупационные войска продолжили применение запрещенных образцов вооружения на приморской области нашей обороны. Начиная с около 4:00 утра враг выпустил 15 мин 120-го и 82-го калибра по позициям наших мужественных защитников вблизи Водяного”, — отметил он.
Отмечается, что потери в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ среди наших героев-защитников нет.
Напомним, 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.