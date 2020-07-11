ООС: бойовики випустили 15 мін по українським позиціям
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Зранку бойовики випустили 15 мін по українським позиціям поблизу Водяного. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, 11 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування заборонених зразків озброєння на приморській ділянці нашої оборони. З близько 04:00 ранку ворог випустив 15 мін 120-го та 82-го калібру по позиціях наших мужніх захисників поблизу Водяного”, — зазначив він.
Зазначається, що втрат внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ серед наших героїв-оборонців немає.
Нагадаємо, 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.