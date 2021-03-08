ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
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“С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков — еще и из стрелкового оружия.
“Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, захватчики обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов”, — информирует ООС.
Отмечается, что на обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
“О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.
Дополнение
За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Ранее стало известно, что в плену боевиков на Донбассе находится около 270 человек.