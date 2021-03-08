ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Протягом минулої доби, 7 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

Цитата

“Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля населеного пункту Опитне окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

“Бойових втрат серед українських воїнів немає”, — повідомили у штабі.

Додається, що про всі факти порушень з боку російсько — окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Ситуація від початку доби

“Станом на 7 годину ранку, 8 березня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — відзвітували у штабі.

З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. “Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь”, — повідомили військові.

Доповнення

Раніше стало відомо, що у полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей.

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