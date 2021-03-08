ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
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“Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединский вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также со станкового противотанкового гранатомета.
У населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное, захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что на обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.
“Боевых потерь среди украинских воинов нет”, — сообщили в штабе.
Добавляется, что обо всех фактах нарушений со стороны российско — оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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Ситуация с начала суток
“По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — отчитались в штабе.
Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. “Наши защитники ответили оккупантам огнем”, — сообщили военные.
Дополнение
Ранее стало известно, что в плену боевиков на Донбассе находится около 270 человек.