ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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“З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків — ще й зі стрілецької зброї.
“Поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, загарбники обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї, автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів”, — інформує ООС.
Зазначається, що на обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
“Про всі факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.
Доповнення
Протягом минулої доби, 7 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Раніше стало відомо, що у полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей.