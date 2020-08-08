ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования Российской Федерации трижды прибегли к огневым провокациям, утром осуществив по одному выстрелу из автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - около населенного пункта Шумы. Огонь наши воины не раскрывали", - сообщил он.
По его словам, в то же время меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих из состава Объединенных сил, в случае нарушения договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами Международного права и законодательства Украины.
"Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - добавил Праута.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.