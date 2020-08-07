ООС: бойовики три рази обстріляли українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 3 рази порушено проголошений режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, ворожу неприцільну провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Новолуганського. Постріл з підствольного гранатомету противник здійснив неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого.
На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, режим тиші зберігався у повній мірі.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, у Центральному обліку генетичних ознак людини в Україні міститься 1002 ДНК-профілів невпізнаних загиблих із зони проведення АТО/ООС.