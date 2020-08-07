ООС: боевики три раза обстреляли украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 3 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
В частности, враждебную неприцельную провокацию из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи Новолуганского. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Травневого.
На всех остальных участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, режим тишины хранился в полной мере.
"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.
Напомним, в Центральном учете генетических признаков человека в Украине содержится 1002 ДНК-профилей неопознанных погибших из зоны проведения АТО/ООС.