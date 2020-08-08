ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Про це розповів на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
“Від початку поточної доби до опівдня збройні формування Російської Федерації тричі вдалися до вогневих провокацій, вранці здійснивши по одному пострілу з автоматичних гранатометів в районах Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету — біля населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали”, — повідомив він.
За його словами, водночас, заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та законодавства України.
“Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає”, — додав Праута.
Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.