ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції

“Від початку поточної доби до опівдня збройні формування Російської Федерації тричі вдалися до вогневих провокацій, вранці здійснивши по одному пострілу з автоматичних гранатометів в районах Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету — біля населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали”, — повідомив він.

За його словами, водночас, заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та законодавства України.

“Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає”, — додав Праута.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.