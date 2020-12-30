ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 29 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утреннего сведения в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковка противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельске и Авдеевка — подствольные гранатометы.
“На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники предоставили адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ”, — сообщили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” наблюдалась тишина.
“Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет”, — добавили военные.
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“С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета”, — сообщили в штабе.
“Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам”, — резюмировали военные.
Напомним, вчера в Украине вступил в действие закон о продлении “особого статуса” Донбасса.