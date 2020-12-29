В Україні вступив у дію закон про продовження "особливого статусу" Донбасу

Закон продовжує на рік, до кінця 2021 року, можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

Додамо, що цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН раніше, закон, яким продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, повернуто до ВР з підписом Президента України Володимира Зеленського.