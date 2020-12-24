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Зеленський продовжив на рік "особливий статус" Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Закон, яким продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, повернуто до ВР з підписом Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на сайт парламенту.

Зеленський продовжив на рік "особливий статус" Донбасу

“Повернуто з підписом від Президента”, — йдеться на сайті ВР.

Законопроектом продовжується на рік до кінця 2021 року можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”. Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів України.

Як повідомлялося, напередодні на засіданні комітету організації державної влади схвалили законопроект про продовження закону про “особливий статус” Донбасу.

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