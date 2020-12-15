Рада продовжила на рік "особливий статус" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Це, на перший погляд, — формальний крок, але він дуже потрібний для того, щоб ми продовжили мирний процес і мирні переговори як у форматі ТКГ,.. так і у форматі „нормандської четвірки“. Це — наслідок системного, послідовного підходу у переговорах, і ми маємо зробити цей крок, не зважаючи на те, що він є суто формальним”, — зазначив перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
Так, законопроектом продовжується на рік до кінця 2021 року можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.
Закон, повноваження якого є тимчасовими, передбачає, серед іншого, особливий порядок призначення суддів та прокуратури на території Донецької, Луганської областей, амністію для “осіб-учасників подій” на Донбасі, можливість створення загонів так званої “народної міліції” тощо.
Усі положення його мають розпочати дію після старту роботи органів місцевої влади, обраних на виборах за українським законом, під наглядом міжнародних спостерігачів.
Водночас, місцеві вибори в ОРДЛО, які за цим законом мали пройти ще 7 грудня 2014 року, так і не відбулись, зокрема через безпекові умови, адже на Донбасі продовжуються бойові дії.
Нагадаємо, напередодні на засіданні комітету організації державної влади схвалили законопроект про продовження закону про “особливий статус” Донбасу.
У Верховну Раду 7 грудня внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей”.
Як пояснили у “Слузі народу”, документ внесли для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.
Трансляцію засідання Верховної Ради ви можете подивитися на нашій Facebook-сторінці за посиланням.