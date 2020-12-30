ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Минулої доби, 29 грудня, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
"Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»", - йдеться у повідомленні.
Додається, що поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети.
"На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.
"Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає", - додали військові.
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"Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета", - повідомили у штабі.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - резюмували військові.
Нагадаємо, вчора в Україні вступив у дію закон про продовження "особливого статусу" Донбасу.