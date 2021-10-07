ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганское противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.
В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в штабе.
Напомним
Командир воинской части получал "откаты" за надбавки бойцам ООС.