ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз — з підствольних гранатометів.
В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
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