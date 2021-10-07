ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"

Деталі

В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз — з підствольних гранатометів.

В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

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