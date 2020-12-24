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ООС: боевики пять раз открывали огонь, есть раненные

Киев • УНН

 • 13100 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики пять раз открывали огонь, есть раненные

"В течение текущих суток, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Большинство провокаций вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в медицинское учреждение.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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