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ООС: бойовики п'ять разів відкривали вогонь, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики п'ять разів відкривали вогонь, є поранені

"Протягом поточної доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Більшість провокацій збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до медичного закладу.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 23 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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