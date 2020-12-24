На Донбасі за минулу добу зафіксовано три обстріли — ООС

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

“Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили в штабі ООС.