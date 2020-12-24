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На Донбасі за минулу добу зафіксовано три обстріли — ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. На Донбасі протягом минулої доби, 23 грудня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

На Донбасі за минулу добу зафіксовано три обстріли — ООС

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

“Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили в штабі ООС.

Українські Національні Новини

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