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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 67920 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано три обстрела — ООС

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 23 декабря, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано три обстрела — ООС

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные огонь в ответ не открывали.

“Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в штабе ООС.

Украинские Национальные Новости

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