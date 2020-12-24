На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано три обстрела — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 23 декабря, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные огонь в ответ не открывали.
“Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в штабе ООС.