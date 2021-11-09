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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 14976 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Детали

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новолуганского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Реакция украинской стороны

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, — сообщили в штабе.

Ситуация от начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

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