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На фронті “Байрактари” будуть використовувати у разі загрози життю українських військових – ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна буде використовувати безпілотник Bayraktar у разі загрози життю українських військових. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала у програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.

На фронті “Байрактари” будуть використовувати у разі загрози життю українських військових – ЗСУ

Цитата

“Масове використання ми будемо говорити не те, що не розглядаємо, ми Байрактари на даний час застосовуємо по загрозах, якщо є загрози для наших військових й необхідно ці загрози погасити, щоб зберегти життя нашим військовим. Це будуть ситуативні точки використання”, — розповів Шаптала.

Доповнення

Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів “Байрактар”.

Контекст

ЗСУ 26 жовтня 2021 року вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього у МЗС ФРН через це висловили “занепокоєння”, зазначивши зокрема, що, на їхню думку, це є порушенням Мінських угод.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна нічого не порушила, застосувавши безпілотник Bayraktar у районі проведення ООС. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі.

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