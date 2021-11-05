На фронті “Байрактари” будуть використовувати у разі загрози життю українських військових – ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна буде використовувати безпілотник Bayraktar у разі загрози життю українських військових. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала у програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.
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“Масове використання ми будемо говорити не те, що не розглядаємо, ми Байрактари на даний час застосовуємо по загрозах, якщо є загрози для наших військових й необхідно ці загрози погасити, щоб зберегти життя нашим військовим. Це будуть ситуативні точки використання”, — розповів Шаптала.
Доповнення
Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів “Байрактар”.
Контекст
ЗСУ 26 жовтня 2021 року вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього у МЗС ФРН через це висловили “занепокоєння”, зазначивши зокрема, що, на їхню думку, це є порушенням Мінських угод.
Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна нічого не порушила, застосувавши безпілотник Bayraktar у районі проведення ООС. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі.