На фронте “Байрактары” будут использовать в случае угрозы жизни украинских военных – ВСУ

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“Массовое использование мы будем говорить не то, что не рассматриваем, мы Байрактари в настоящее время применяем по угрозах, если есть угрозы для наших военных и необходимо эти угрозы погасить, чтобы сохранить жизни нашим военным. Это будут ситуативные точки использования”, — рассказал Шаптала.

Дополнение

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”.

Контекст

ВСУ 26 октября 2021 года впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС. После этого в МИД ФРГ из-за этого выразили “беспокойство”, отметив в частности, что, по их мнению, это является нарушением Минских соглашений.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушила, применив беспилотник Bayraktar в районе проведения ООС. Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв сообщал, что украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2 на самом деле уже более чем пол года выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью. Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв рассказал, что украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2 на самом деле уже более чем пол года выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.