ООС: боевики один раз открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до 12.30 оккупанты осуществили 1 обстрел, утром со стороны Саханки выпустив 5 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных у Водяного", - сказал Праута.
Он также отметил, что потерь с нашей стороны нет.
Напомним, 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.