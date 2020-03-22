ООС: бойовики один раз відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12.30 окупанти здійснили 1 обстріл, зранку з боку Саханки випустивши 5 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних біля Водяного", - сказав Праута.
Він також зазначив, що втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.