ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции, на участках разведения обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
“11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на Приазовье”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяному. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима “тишины”.
“На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — добавляется в сообщении.
Напомним, утром боевики выпустили 15 мин по украинским позициям вблизи Водяного.