ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції, на ділянках розведення обстрілів не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
“11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов’ї”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, загарбники на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму “тиші”.
“На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, зранку бойовики випустили 15 мін по українським позиціям поблизу Водяного.