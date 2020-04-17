ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди наших защитников в результате вражеского обстрела не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", - говорится в сообщении.
По данным разведки, 16 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника.
"17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили военнослужащие.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, 16 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми. В его результате удалось освободить 20 украинских граждан. При этом на оккупированные территории выехали 14 граждан.