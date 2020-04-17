ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди наших защитников в результате вражеского обстрела не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.