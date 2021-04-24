ООС: боевики обстреляли жилые здания вблизи Торецкого

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

Цитата

“Пытаясь дискредитировать в глазах мирового сообщества и местного населения Правительство Украины, наемники страны-агрессора прибегают к регулярным обстрелов позиций украинских военных.

Наряду с этим, в последнее время, пренебрегая требованиями международного гуманитарного права, оккупанты прибегают к обстрелам населенных пунктов. Очередной такой случай имел место 22 апреля в 22.40, когда во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба, на окраине Торецкого прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ.

“К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Подверглись разрушениям хозяйственные постройки, в которых были повреждены забор и окна жилого помещения”, — рассказали военные.

Добавляется, что по факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.

В пресс-центре добавили, что по данным украинской стороны СЦКК, после переброски к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ, возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований “носят все более наглый характер”.

Дополнение

Напомним, 23 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

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